Более 8,2 тыс. пациентов за два дня осмотрели онкологи Кубани

В Краснодарском крае проходит акция «Кубань против рака. Недели мужского здоровья». Борьба с онкологическими заболеваниями является одним из приоритетных направлений нацпроекта «Здравоохранение».

По данным краевого министерства здравоохранения, ранняя диагностика — это главный инструмент борьбы с болезнью.

«На первой стадии полностью излечивают более 90% больных. С начала недели онкологи приняли более 8,2 тыс. человек, выявили 445 предраковых заболеваний и 125 подозрений на злокачественные новообразования», — рассказал главный внештатный специалист краевого министерства здравоохранения онколог Роман Мурашко.

Медики рекомендуют мужчинам после 55 лет пройди обследование, так как в этом возрасте необходимо уделять особое внимание профилактике онкологии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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