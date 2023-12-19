Акция «Доброелка» завершилась в Краснодарском крае

В 2023 году ее организаторы и участники исполнили мечты 1 тыс. 910 детей.

Все то, чего пожелали дети, сейчас находится в фонде «Край добра». Ребята просили книги, конструкторы, машины на радиоуправлении и танки. Мальчики часто хотели в подарок скейты, ролики, арбалеты, рыболовные принадлежности и металлоискатели. У девочек пользовались популярностью куклы с колясками, умные колонки и наушники, наборы для творчества и рукоделия, а также фотоаппараты и различные музыкальные инструменты.

Сотрудники Фонда и добровольцы работают без выходных. Все подарки рассортируют и отправят по районам Кубани. Руководитель благотворительного фонда помощи детям «Край добра» Яна Сторожук поблагодарила каждого участника акции «Доброелка» за заботу и внимание.

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