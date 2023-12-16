Губернатор Кубани исполнил новогоднее желание ребенка из Краснодара

Вениамин Кондратьев каждый год участвует в благотворительной акции «ДоброЕлка».

Губернатор выбрал пять открыток, на которых тяжелобольные дети написали о своих мечтах. Одну из них написал пятилетний Гордей из Краснодара. У ребенка врачи диагностировали обширный пигментный невус, который может переродиться в рак, его обязательно нужно удалять.

В подарок к Новому году Гордей получил конструктор «Грозовой дракон». Также подарок – зеленого плюшевого дракона — получил и его семилетний брат.

Акцию «Доброелка» помогает детям с тяжелыми заболеваниями поверить в чудо и получить надежду на выздоровление. Любой человек может выбрать на сайте открытки, на которых ребята написали о том, какие подарки хотели бы получить. Акция продлится до 20 декабря, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: за время акции «Доброелка» на Кубани собрали более 1 тыс. подарков для детей.