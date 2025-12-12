Акция «День здоровья» пройдет в Абинском районе

Подобные мероприятия проводят в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Медицинско-профилактическая акция пройдет в ЦРБ Абинского района 13 декабря. Тема мероприятия — «Закурить!? Не найдется!». Курение несет непоправимый вред здоровью, вызывая заболевания сердца, легких, сосудов, а также злокачественные новообразования, отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения региона Андрей Сахаров.

«Отказ от никотина — это шаг к долгой, здоровой и активной жизни», — добавил Андрей Сахаров.

В программе акции — бесплатные консультации узких специалистов и диагностические обследования. Мероприятие состоится в Абинске по адресу: улица Мира, 1. Начало в 09:00.

Необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

