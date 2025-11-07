Акция «День здоровья» пройдет 8 ноября в Щербиновском районе

Мероприятие в станице Старощербиновской проведут в рамках Всероссийской тематической недели профилактики рака легких.

Как сообщил специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кубани Андрей Сахаров, рак легких — самое распространенное и опасное онкологическое заболевание, о котором зачастую больные узнают уже на поздних стадиях. Профилактика, ранняя диагностика и здоровый образ жизни снижают риск развития заболевания.

«Наше мероприятие направлено на информирование о факторах риска, методах профилактики и важности регулярных обследований», — отметил Сахаров.

Участники акции смогут проконсультироваться с узкими специалистами, пройти диагностические и лабораторные исследования. Для этого необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС.

Врачи будут принимать местных жителей 8 ноября с 9:00 до 15:00 по адресу: станица Старощербиновская, улица Красная, 69 (Щербиновская ЦРБ).

Акция «День здоровья» призвана укрепить общественное здоровье, что соответствует одному из приоритетных вопросы национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

