Акция «День здоровья» пройдет 6 декабря в Белореченском районе

Общество
Акция «День здоровья» пройдет 6 декабря в Белореченском районе
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Событие пройдет под девизом — «Я выбираю жизнь!» в рамках Всероссийской недели, посвященной борьбе со СПИДом и информированию о венерических заболеваниях. 

«ВИЧ и венерические заболевания остаются серьезной угрозой здоровью. Ранняя диагностика, профилактика и информированность помогают предотвратить распространение инфекций и сохранить жизнь», — отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Краснодарского края Андрей Сахаров. 

Специалисты Белореченской центральной больницы проведут консультации и диагностические обследования. Акция будет проходить с 8:00 по адресу: улица Толстого, 160.

Пройти обследование может любой желающий. Для этого при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Подобные акции направлены на укрепление общественного здоровья, что соответствует одному из основных вопросов нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Читайте также: в медучреждения Кубани в этом году закупили более 1,5 тыс. единиц оборудования.

 

