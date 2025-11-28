Акция «День здоровья» пройдет 29 ноября в Темрюкском районе

Местные жители смогут посетить лекцию, а также пройти профилактический осмотр и получить консультацию.

В субботу медработники поликлиники Темрюкской ЦРБ проведут «День здоровья» в рамках Недели профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Принять участие в акции может каждый желающий. Для этого при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Мероприятие пройдет с 8:00 до 12:00 по адресу: город Темрюк, улица Таманская, 69а.

«Здоровье желудочно-кишечного тракта — основа общего благополучия организма. Правильное питание, регулярные обследования и профилактика заболеваний помогают избежать серьезных проблем и поддерживать высокое качество жизни», — отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Краснодарского края Андрей Сахаров.

Он добавил, что цель мероприятия — информирование населения о принципах правильного питания, а также о важности ранней диагностики и профилактики заболеваний ЖКТ.

Подобные акции направлены на укрепление общественного здоровья, что соответствует одному из основных вопросов нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

