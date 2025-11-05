Logo
Общество
Акция «День донора» пройдет в двух районах Краснодарского края
Фото freepik.com

Жители Апшеронского и Абинского районов 6 и 8 ноября смогут сдать кровь в рамках Всероссийской тематической недели. 

Регулярная донация помогает активизировать систему кровообращения, а также снижает риск развития ишемической болезни сердца, тромбообразования и атеросклероза, что соответствует одному из основных и приоритетных вопросов национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». 

Как сообщила заместитель руководителя станции переливания крови Виктория Базнамина, в прошлой акции в Славянске-на-Кубани и в поселке Афипском приняли участие более 100 местных жителей, благодаря чему удалось заготовить более 40 л цельной крови. 

Мобильный комплекс Станция переливания крови будет работать: 

  • 6 ноября — Апшеронский район, Апшеронск, улица Коммунистическая, 22а;
  • 8 ноября — Абинский район, Абинск, улица Интернациональная, 31. 

Принять участие в акции может каждый желающий, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края. 

Читайте также: на Кубани с 3 по 9 ноября пройдет неделя профилактики рака легких.

