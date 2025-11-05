Акция «День донора» пройдет в двух районах Краснодарского края

Жители Апшеронского и Абинского районов 6 и 8 ноября смогут сдать кровь в рамках Всероссийской тематической недели.

Регулярная донация помогает активизировать систему кровообращения, а также снижает риск развития ишемической болезни сердца, тромбообразования и атеросклероза, что соответствует одному из основных и приоритетных вопросов национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Как сообщила заместитель руководителя станции переливания крови Виктория Базнамина, в прошлой акции в Славянске-на-Кубани и в поселке Афипском приняли участие более 100 местных жителей, благодаря чему удалось заготовить более 40 л цельной крови.

Мобильный комплекс Станция переливания крови будет работать:

6 ноября — Апшеронский район, Апшеронск, улица Коммунистическая, 22а;

8 ноября — Абинский район, Абинск, улица Интернациональная, 31.

Принять участие в акции может каждый желающий, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

