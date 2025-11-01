На Кубани с 3 по 9 ноября пройдет неделя профилактики рака легких
Краснодарский край присоединится к Всероссийской тематической неделе, посвященной профилактике онкологических заболеваний.
Мероприятия будут направлены на информирование населения о факторах риска развития рака легких и важности ранней диагностики.
Как отмечает главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Кубани Андрей Сахаров, профилактика рака легких требует комплексного подхода.
«Это не только медицинская задача, но и осознанный выбор каждого человека. Отказ от курения, здоровое питание и физическая активность — ключевые шаги к сохранению здоровья», — заявил Сахаров.
В течение недели в медицинских учреждениях края пройдут тематические акции, лекции и консультации. Особое внимание будет уделено работе мобильных диагностических комплексов.
Основные мероприятия недели:
-
5-7 ноября — мобильный центр скрининга «Маршрут здоровья» проведет обследования в Краснодаре;
-
5 ноября — онлайн-Школа здоровья по теме «ЗОЖ как профилактика онкологических заболеваний»;
-
6 ноября — выезды мобильных комплексов «Диспансеризация» в станицу Нефтяную и мобильного пункта переливания крови в Апшеронск и Абинск (8 ноября);
-
6 ноября — физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро на Кубани» в онлайн-формате;
-
8 ноября — «День здоровья» в станице Старощербиновская под девизом «Онкология — еще не приговор!».
Все участники акций получат информационные материалы о профилактике рака легких и важности регулярных обследований. Мероприятия соответствуют задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на повышение качества медицинского обслуживания и продолжительности здоровой жизни населения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.
