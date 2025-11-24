Logo
Акция «День донора» пройдет 25 ноября в Гулькевичах

Ссылка https://kuban24.tv/item/aktsiya-den-donora-projdet-25-noyabrya-v-gulkevichah
Фото freepik.com

Для участия в мероприятии необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. 

Специалисты Краевой станции переливания крови будут работать на улице Комсомольской, 165. 

«Донорская кровь — важный компонент для оказания медицинской помощи пациентам, нуждающимся в операциях различного уровня сложности, включая экстренные случаи», — отметила заместитель руководителя Станции переливания крови Виктория Базнамина. 

По ее словам, состоявшаяся на прошлой неделе в Тимашевском и Северском районах акция помогла заготовить порядка 46 л цельной крови. 

Регулярная донация благоприятно сказывается на здоровье, повышает иммунитет и снижает риск развития множества заболеваний, что соответствует одному из основных вопросов нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края. 

