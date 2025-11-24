Акция «День донора» пройдет 25 ноября в Гулькевичах
Для участия в мероприятии необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.
Специалисты Краевой станции переливания крови будут работать на улице Комсомольской, 165.
«Донорская кровь — важный компонент для оказания медицинской помощи пациентам, нуждающимся в операциях различного уровня сложности, включая экстренные случаи», — отметила заместитель руководителя Станции переливания крови Виктория Базнамина.
По ее словам, состоявшаяся на прошлой неделе в Тимашевском и Северском районах акция помогла заготовить порядка 46 л цельной крови.
Регулярная донация благоприятно сказывается на здоровье, повышает иммунитет и снижает риск развития множества заболеваний, что соответствует одному из основных вопросов нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.
Читайте также: в Лабинске впервые провели плановое эндопротезирование тазобедренного сустава.