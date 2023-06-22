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Акция «10 000 шагов к жизни» пройдет 23 июня в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/aktsiya-10-000-shagov-k-zhizni-projdet-23-iyunya-v-krasnodare
Акция «10 000 шагов к жизни» пройдет 23 июня в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В ходе акции каждый желающий сможет пройти 10 тыс. шагов — дневную норму, рекомендованную медиками.

Мероприятие начнется 23 июня в 8:00 у дворца спорта «Олимп» на улице Береговой.

«В день необходимо проходить минимум 10 тыс. шагов для поддержания нормальной физической активности. Ежедневные прогулки помогают снизить симптомы аллергии, привести в норму давление и уровень сахара в крови, нормализовать сон, снизить стресс, стимулировать работу мозга, укрепить опорно-двигательный аппарат», — рассказал главный внештатный специалист по медпрофилактике краевого минздрава Андрей Сахаров.

С 19 по 25 июня в регионе проходит Неделя информирования о важности физической активности. Профилактические мероприятия пройдут во всех городах и районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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