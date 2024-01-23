Активы сети отелей «Метрополь» в Геленджике владелец передал Росимуществу

Владелец Международной компании АО «Охотный ряд» Александр Клячин передал Росимуществу активы компании АО «Юнити Холдинг».

Суд обязал предпринимателя передать Росимуществу АО «Юнити Холдинг», в которые входят гостиницы семьи Azimut Hotels и отель «Метрополь» в Геленджике, а также «Корпорация развития курортной зоны Шерегеш» и Gleden Invest. Активы передали 20 января 2024 года.

В декабре 2023 года Генпрокуратура подала иск на 192 млрд рублей к бизнесменам Алексею Хотину и Александру Клячину, а также к АО «Русь-ойл». Предпринимателей подозревали в неуплате налогов нефтяной компании.

Переданные активы, связанные с отельным бизнесом, останутся под управлением предпринимателя, пишет «Ъ-Кубань».

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