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Активы европейского инвестфонда планирует купить владелец ТЦ «Красная площадь»

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/aktivy-evropejskogo-investfonda-planiruet-kupit-vladelets-tts-krasnaya-ploshhad
Активы европейского инвестфонда планирует купить владелец ТЦ «Красная площадь»
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Продать свои российские активы — семь ТЦ «Парк Хаус» — может европейский инвестфонд Atrium European Real Estate.

Претендент на покупку — АО «Рамо-М», владелец сети торговых центров «Красная площадь».

ТЦ «Парк Хаус» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде, Казани и Тольятти. Также компании принадлежат земельные участки в Ессентуках. Стоимость торговых центров оценивается в 259 млн евро — 21 млрд рублей, земель — в 24,8 млн евро, около 2 млрд рублей.

Кроме того, компания рассматривает возможность передачи активов в России до стабилизации политической ситуации, сообщает «Коммерсантъ».

Читайте также: владельцы ТЦ «Галерея Краснодар» приобретут торговый центр в Москве за 45 млрд рублей.

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