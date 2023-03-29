Активы европейского инвестфонда планирует купить владелец ТЦ «Красная площадь»

Продать свои российские активы — семь ТЦ «Парк Хаус» — может европейский инвестфонд Atrium European Real Estate.

Претендент на покупку — АО «Рамо-М», владелец сети торговых центров «Красная площадь».

ТЦ «Парк Хаус» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде, Казани и Тольятти. Также компании принадлежат земельные участки в Ессентуках. Стоимость торговых центров оценивается в 259 млн евро — 21 млрд рублей, земель — в 24,8 млн евро, около 2 млрд рублей.

Кроме того, компания рассматривает возможность передачи активов в России до стабилизации политической ситуации, сообщает «Коммерсантъ».

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