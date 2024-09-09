Активность кубанских избирателей на муниципальных выборах составила 55,99%

Согласно предварительным итогам голосования, в среднем по региону в течение двух дней выбор сделали 55,99% избирателей.

С итогами муниципальных выборов по каждой избирательной кампании можно ознакомиться на портале ГАС «Выборы», сообщает пресс-служба избирательной комиссии Краснодарского края.

Двухдневные выборы глав поселений и муниципальных депутатов в Краснодарском крае завершились 8 сентября в 20:00.

«Выборы прошли в штатном, спокойном режиме. Притом, что абсолютно на всех избирательных участках присутствовали наблюдатели, их посещали кандидаты и их представители. Только сегодня, в воскресенье на различных участках работали 6 тыс. 137 наблюдателей», — сообщил журналистам «Кубань 24» председатель Избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мониторинговый центр по контролю за ходом выборов открыли в Краснодаре. Его основная задача — контроль за соблюдением прав участников избирательного процесса.