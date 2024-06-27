Активисты призвали ввести льготы для помогающих бороться с мусором в лесах

Для активистов, помогающих убирать мусор в лесах, необходимо ввести отличительные нагрудные знаки и льготы. С такой инициативой выступил председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец.

Соответствующее предложение он направил главе Минприроды Александру Козлову.

«К примеру, такие активисты могли бы претендовать на льготный отдых в государственных санаториях или иметь преимущество при трудоустройстве в государственные природоохранные структуры», — сказано в документе.

В лесах, которые находятся вблизи крупных городов и пользуются популярностью у граждан, есть разного рода мусор, в том числе мелкие свалки, заброшенные места для кемпингов и автомобили. Очищают природу от всего этого волонтерские сообщества и экоативисты, труд которых стоит выделять, отметил Корниец.

Он также предложил ввести целевой сбор на утилизацию шампуров, одноразовых мангалов, и других сезонных товаров для приготовления шашлыков на природе, пишет RT со ссылкой на копию обращения.

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