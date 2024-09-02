Актера Павла Прилучного заметили в Геленджике на съемках сериала

Популярного российского актера Павла Прилучного в сопровождении съемочной группы заметили 2 сентября на центральной остановке Геленджика.

В городе-курорте снимается новый сериал «Виноград» режиссера Владимира Щеголькова. Прилучный играет роль бизнесмена Егора Антонова. Актер попозировал для журналистов и передал привет поклонникам. Съемки сериала «Виноград» стартовали в августе. Тогда Прилучный поделился первыми фото со съемочной площадки в Telegram-канале и рассказал о своем персонаже.

«Он хитрый, умный, обаятельный и знает, где и как заработать деньги. Но допускает ошибку, из-за которой теряет и бизнес, и свою семью», — сказал Прилучный.

Известно, что герою Прилучного по сюжету предстоит стать владельцем убыточных виноградников на малой родине — в Краснодарском крае — и начать жизнь «чистого листа».

Также актер 1 сентября опубликовал видео с 11-летним сыном от актрисы и телеведущей Агаты Муцениеце. Прилучный поздравил всех с началом учебного года и сообщил, что сын захотел жить с ним в Геленджике. Актер выложил видеопоздравление с яхты, на которой отдыхал вместе с ребенком.

«Мы решили попробовать учиться дистанционно (временно). Расскажите, кто уже пробовал и какие сложности нас ждут?», — обратился актер к подписчикам.

В комментариях актера заверили, что особых трудностей нет. Главное — «собраться и сесть за уроки».

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