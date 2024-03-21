Актера Кологривого из «Слово пацана» арестовали на семь суток за дебош в баре

Центральный районный суд Новосибирска признал звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого виновным по делу о мелком хулиганстве. Актер устроил дебош в одном из новосибирских баров.

Прокуратура просила арестовать актера на 15 суток за грубое нарушение общественного порядка, однако по решению суда Кологривому назначили 7 суток ареста.

После оглашения решения актер заявил, что сожалеет о своем поступке и принес извинения. Свои действия он оправдывает эмоциональным выгоранием.

«Сейчас я понесу административное наказание за свои поступки, с чем я согласен. Считаю, что должен его достойно принять. Мои зрители должны видеть, кто я и что я за человек. У меня от вас секретов нет. Еще раз попрошу прощения за свое поведение. Я исправлюсь. Я вам докажу, что я достойный член общества», — сказал Никита Кологривый.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что актер сможет получать передачи в спецприемнике. Их будут принимать ежедневно с 14:00 до 16:00, кроме субботы. Также артисту можно использовать бумагу и ручку, чтобы писать стихи, и звонить по 15 минут в день.

В ведомстве уточнили, что Кологривый сидит в общей камере совместно с другими арестованными за административные нарушения, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выступление актера Никиты Кологривого из «Слово пацана» отменили из-за дебоша в баре. Речь о выступлении на гала-концерте «Жванецкий» в московском концертном зале «Барвиха Luxury Village».