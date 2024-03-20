Выступление актера Кологривого из «Слово пацана» отменили из-за дебоша в баре

Речь о выступлении актера Никиты Кологривого на гала-концерте «Жванецкий» в московском концертном зале «Барвиха Luxury Village».

По предварительной информации, актеру грозит административный арест до 15 суток или штраф до 1 тыс. рублей за мелкое хулиганство. Кологривый пришел в новосибирский бар, пытался драться с персоналом и даже укусил официантку, рассказали в заведении.

Актера допросили в Центральном отделении полиции Новосибирска. Первоначально решался вопрос о передаче документов в суд, однако позже агент Кологривого сообщил, что руководство бара больше не имеет претензий.

После этого инцидента поступила информация, что отменено выступление Кологривого на гала-концерте «Жванецкий» в Барвихе, который пройдет 31 марта. Это подтвердили в билетной кассе «Барвиха Luxury Village», сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в конце февраля звезда «Слова пацана» Никита Кологривый прилетел в Сочи на съемки нового фильма «Возвращение попугая Кеши». В этой картине ему отдали главную роль — школьного учителя Митяя, у которого появился говорящий попугай Иннокентий.