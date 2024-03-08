Актер Владимир Машков в Сочи поздравил женщин с 8 Марта

Накануне праздника в зале органной и камерной музыки им. А. Дебольской народный артист провел творческую встречу с женщинами.

На встречу пришли сотрудники учреждений культуры, образования, жительницы города. Говорили про кино, театр, про роли актера, профессиональные взлеты и падения, про любимые места в Сочи и про родителей.

Машков рассказал, что его мама была главным режиссером театра кукол. У нее была очень ответственная работа, но при этом она всегда была ухоженной, красивой, утонченной дамой. Актер отметил, что он избалован женским вниманием, ведь его окружают самые красивые представительницы прекрасного пола.

«У меня в театре все заместители – это женщины. И я невероятно этому рад. По долгу службы мне нужно много передвигаться по стране, где я только не был. Это привычная деятельность. А там группа женщин работает, трудится, в том числе, и над будущим созданием союза театральных деятелей, его трансформацией. Работают и над нашей школой, потому что у нас уникальная театральная школа. Вообще, все, что происходит на свете и все, что делают мужчины — они делают ради женщин и для женщин. Благодаря вашей поддержке мир развивается», — отметил Владимир Машков.

Актер и режиссер поздравил женщин Сочи с праздником. И признался, что с этим городом у него самые теплые воспоминания. Здесь он получил свою первую профессиональную награду на фестивале «Кинотавр», поэтому всегда приезжает в город-курорт с радостью. Тем более, за последние годы Сочи значительно преобразился. Благодаря поддержке государства многое было сделано и для развития отрасли культуры.

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