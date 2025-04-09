Актер Михаил Ефремов, осужденный за пьяное ДТП с погибшим, вышел по УДО

О выходе Михаила Ефремова из колонии из №4 в Алексеевке Белгородской области стало известно утром 9 апреля.

В марте актер, осужденный в 2022 году за пьяное ДТП, в котором погиб курьер, отбыл половину срока и подал прошение об условно-досрочном освобождении. Суд прошение одобрил, и актер вышел на свободу.

Актер вышел из колонии втайне от журналистов. Адвокат Ефремова Юрий Падалко рассказал, что Ефремов отправился в Москву по месту своей регистрации и у него «все хорошо». Слухи о том, что из колонии актер выехал на реанимобиле, Падалко опроверг. При этом он признал, что у Ефремова действительно есть проблемы со здоровьем и в Москве тот планирует пройти обследование в больнице. Актер страдает заболеванием легких, а в колонии ему не смогли оказать необходимую помощь.

По словам адвоката, после лечения Ефремов планирует вернуться к съемкам.

«Он талантливый артист очень, любит свою профессию, он по ней сильно скучал», — сказал адвокат.

Бывший адвокат Ефремова Андрей Алешкин отметил, что актер вышел по УДО, так как ему никто не препятствовал.

«Потерпевшие не обжаловали, а могли. Не знаю и не могу сказать на сколько Ефремов исправился, но спасибо нужно сказать семье Захаровых», — цитирует юриста телеканал 360.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», смертельное ДТП, виновником которого стал Ефремов, произошло 8 июня 2020 года. Автомобиль Grand Cherokee, за рулем которого находился актер, врезался в фургон на Смоленской площади в Москве. Водитель фургона погиб. Ефремова задержали на месте аварии в состоянии опьянения.

Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии. Позже наказание сократили до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда. Актера поместили в колонию № 4 в Белгородской области. В конце января Михаил Ефремов подал ходатайство о замене остатка тюремного срока на принудительные работы, которое позже попросил прекратить.

Подпишись, здесь всегда интересно.