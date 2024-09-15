Актер «Короля и Шута» задержан в аэропорту по подозрению в перевозке наркотиков

По данным из соцсетей, в аэропорту Санкт-Петербурга 15 сентября задержали а ктера сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука.

Утром в Пулково 40-летний актер проходил предполетный досмотр. Предварительно, у него обнаружили спрятанный сверток с неизвестным веществом и приспособление для курения, сообщает SHOT.

Что это за вещество, мужчина пояснить не смог, из-за чего его задержали. Подозрительный сверток направили на экспертизу.

Евгений Ткачук — российский актер театра и кино, режиссер, продюсер. Наиболее известен по роли Шута в сериале «Король и Шут», Булыгина в «Перевале Дятлова», Витьки Чеснокова в фильме «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и других.

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