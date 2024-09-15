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Актер «Короля и Шута» задержан в аэропорту по подозрению в перевозке наркотиков

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/akter-korolya-i-shuta-zaderzhan-v-aeroportu-po-podozreniyu-v-perevozke-narkotikov
Актер «Короля и Шута» задержан в аэропорту по подозрению в перевозке наркотиков
Фото kinopoisk.ru

По данным из соцсетей, в аэропорту Санкт-Петербурга 15 сентября задержали актера сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука. 

Утром в Пулково 40-летний актер проходил предполетный досмотр. Предварительно, у него обнаружили спрятанный сверток с неизвестным веществом и приспособление для курения, сообщает SHOT.

Что это за вещество, мужчина пояснить не смог, из-за чего его задержали. Подозрительный сверток направили на экспертизу. 

Евгений Ткачук — российский актер театра и кино, режиссер, продюсер. Наиболее известен по роли  Шута в сериале «Король и Шут», Булыгина в «Перевале Дятлова», Витьки Чеснокова в фильме «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и других. 

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