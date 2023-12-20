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Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел, доставляя гумпомощь в Донбасс

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/akter-ivan-ohlobystin-popal-pod-obstrel-dostavlyaya-gumpomoshh-v-donbass
Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел, доставляя гумпомощь в Донбасс
Актер Иван Охлобыстин попал под обстрел, доставляя гумпомощь в Донбасс

Об этом 20 декабря сообщила дочь артиста Евдокия Батариели-Охлобыстина.

По ее словам, родители регулярно отвозят гуманитарную помощь в новые регионы РФ. Однако в этот раз Иван Охлобыстин попал под обстрел украинских националистов, его спас от ранения бронежилет.

«Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава богу, в броник», — рассказала дочка актера в соцсетях, добавив, что гордится отцом.

По информации источника в окружении Охлобыстина, сейчас артист «жив-здоров» и чувствует себя хорошо, сообщает ТАСС.

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