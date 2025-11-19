«Акрон» представил уникальное удобрение на международной выставке в Краснодаре

Уникальное удобрение нитрат кальция показали на международной выставке «ЮГАГРО» В Краснодаре. Производитель уже пятый год демонстрирует инновационные разработки и делится передовыми технологиями с участниками рынка.

В международной выставке «ЮГАГРО» группа «Акрон» принимает участие уже пятый раз. Специалисты компании знакомят представителей сельскохозяйственных предприятий с преимуществами производимых удобрений и дистрибьюторской сетью.

«Для нас это отличная возможность встретится с нашими существующими клиентами, пообщаться с потенциальными. Также узнать, что нового происходит на рынке и сделать для себя какие-то выводы, сформировать стратегию дальнейшей работы», — отмечает вице-президент по коммерческой деятельности на внутреннем рынке и агропроектам «Акрон» Александр Лебедев.

На стенде специалисты представляют полный спектр выпускаемых компанией минеральных удобрений. Среди популярных — универсальные марки, применяемые на всех типах почв и во всех климатических зонах России, марки NPK удобрений с дополнительными элементами питания, а также премиальное азотно-кальциевое удобрение — нитрат кальция.

Оказывают также агросопровождение. Специалисты помогают повышать агрономические показатели и продуктивность сельскохозяйственных предприятий. У клиентов из Приволжья, например, урожайность ярового рапса, озимой пшеницы и кукурузы на силос увеличились на 13%

— Мы поставляем свою продукцию в 65 регионов России. Конечно, активно работаем на территории Краснодарского края. На текущий момент, в 2025 году, мы уже отгрузили на внутренний рынок более 1 млн тонн наших удобрений. На нашем стенде сегодня представлены как высококлассные комплексные минеральные удобрения МПК различных марок, так и эффективные водорастворимые удобрения — нитрат кальция, который мы продаем под брендом «Калинка».

Отдельное внимание на стенде уделили презентации результатов исследования эффективности нитрата кальция. В рамках опытно-экспериментальной работы специалисты компании изучают его конкурентные преимущества для агропредприятий, выращивающих плодоовощную продукцию в защищенном и открытом грунте. В следующем году компания планирует расширить список растений для опытов и продолжить исследования эффективности «CALINKA» на других культурах.

