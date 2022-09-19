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Акробаты из Краснодарского края завоевали 87 медалей на всероссийских соревнованиях

Спорт
19.09.2022 14:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/akrobaty-iz-krasnodarskogo-kraya-zavoevali-87-medalej-na-vserossijskih-sorevnovaniyah
Акробаты из Краснодарского края завоевали 87 медалей на всероссийских соревнованиях
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Туапсинском районе прошли ежегодные состязания по спортивной акробатике. В турнире участвовали 400 акробатов из 19 регионов. Краснодарский край представили 150 атлетов.

«Кубанцы завоевали 87 медалей, в том числе 37 золотых, 29 серебряных и 21 бронзовую награду. Это удивительный результат, которого они добились благодаря отличной подготовке и слаженной работе тренерского состава. В крае действует 15 отделений спортивной акробатики, в которых занимается свыше 5 тыс. человек под руководством 156 тренеров. Более 40 спортсменов входят в состав сборной команды России по спортивной акробатике», — сообщил замглавы региона Александр Власов.

Министр спорта Кубани Серафим Тимченко подчеркнул, что наибольшее число наград на всероссийских соревнованиях завоевали краснодарцы. Среди лучших в течение календарного года он отметил спортсменов Северского района, Новороссийска и Армавира.

Ежегодный турнир прошел в женском, мужском парном разрядах, смешанных парах. Состязались акробаты возрастом от 11 до 19 лет. Среди спортсменов, представляющих край, были победители, призеры чемпионатов мира и Европы. Акробатки Валерия Заровная, Даниела Рубанова и Валерия Кузнецова являются победителями первенства мира 2021 года.

Всероссийские соревнования по спортивной акробатике посвящены памяти Геннадия Казаджиева. Он воспитал не одно поколение высококлассных спортсменов, которые стали чемпионами России, Европы и мира, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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