Айпады и 3 литра спиртного пытался перебросить житель Кубани через забор колонии

Нарушителя задержали ночью на территории, прилегающей к исправительной колонии № 14 в Краснодаре.

Им оказался 48-летний местный житель. В пакете, который мужчина пытался перебросить через забор колонии, находились три портативных медиапроигрывателя, три зарядных блока и USB-кабеля, а также три литровые бутылки со спиртосодержащей жидкостью.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении. Он предполагает штраф с конфискацией запрещенных предметов и веществ, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Краснодарскому краю.

