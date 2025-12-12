Айпады и 3 литра спиртного пытался перебросить житель Кубани через забор колонии
Нарушителя задержали ночью на территории, прилегающей к исправительной колонии № 14 в Краснодаре.
Им оказался 48-летний местный житель. В пакете, который мужчина пытался перебросить через забор колонии, находились три портативных медиапроигрывателя, три зарядных блока и USB-кабеля, а также три литровые бутылки со спиртосодержащей жидкостью.
В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении. Он предполагает штраф с конфискацией запрещенных предметов и веществ, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Краснодарскому краю.
