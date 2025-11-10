Телефоны в пачках с чипсами пытались передать заключенному в колонию на Кубани

Смартфоны в посылке, предназначавшейся одному из осужденных, обнаружили при досмотре сотрудники ИК-4.

Два сотовых телефона были спрятаны в пачках с чипсами. По данному факту проводится проверка.

Российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за передачу следственно-арестованным или осужденным средств мобильной связи и иных средств коммуникации, а также комплектующих к ним. При этом такие действия станут преступными, если они совершены лицом, ранее судимым по данной статье или подвергавшемуся административному наказанию за аналогичное деяние.

Если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, нарушителю грозит штраф в размере от 25 тыс. рублей до 50 тыс. рублей и конфискация средства связи или комплектующего к нему, которое является предметом административного правонарушения, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Краснодарскому краю.

Читайте также: таможенники в Сочи обнаружили 150 пачек сигарет в плюшевом медведе.

Подпишись, здесь всегда интересно.