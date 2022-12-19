Агропредприятие захламило навозом 3,64 га земли в Каневском районе

Захламление отходами жизнедеятельности животных в поле выявили сотрудники Россельхознадзора.

Выяснилось, что предприятие «Кубанская Степь» захламила навозом 3,64 га земли. На этом участке не выполняли обязательные требования по защите и улучшению земель, а также охране почв от водной эрозии и ветра.

При выпадении осадков компоненты отходов попадают в почву и поверхностные воды и загрязняют их. Специалисты отдела земельного надзора взяли образцы почвы для санитарных и химических исследований. Оказалось, что в почве на участке с навозом превышено содержание бактерии группы кишечной палочки и марганца.

Предприятию «Кубанская Степь» направили предостережение о недопустимости нарушения требований земельного законодательства РФ, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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