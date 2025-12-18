Агропредприятие из Славянского района по нацпроекту увеличило выработку на 48%

Специалисты Регионального центра компетенций в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» внедрили современные управленческие решения в компании «Черноерковское», входящей в состав агрохолдинга «Просторы».

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев отметил, что опыт агрокомпании «Черноерковское» продемонстрировал, что можно найти скрытые резервы там, где кажется, что потенциал для роста исчерпан.

«Рост выработки на 48% и сокращение времени обслуживания техники на треть — это показатели внутренней оптимизации и конкретные экономические преимущества. Они позволяют сформировать дополнительную добавленную стоимость, снижают издержки и укрепляют рыночные позиции. Ожидаемый экономический эффект — 2,4 млн рублей в год — подтверждает, что грамотное управление затратами и внедрение бережливых технологий дают результат как для бизнеса, так и для экономики региона», — сказал Юртаев.

В качестве пилотного потока на предприятии выбрали процесс оптимизации ремонта и обслуживания сельхозтехники. Было проведено зонирование ремонтных боксов. Специалисты внедрили систему контроля технического обслуживания и актуализировали стандарты проведения осмотров.

Это позволило выстроить четкую организацию работы и снизить влияние простоев на производственный процесс. В итоге время ремонта двигателей сократилось на 32,3%. Рост эффективности использования оборудования увеличился на 32%. Это позволило повысить его надежность и снизить затраты предприятия.

Также в компании внедрили систему подачи предложений по улучшениям. Параллельно коллектив смог углубить свои профессиональные знания с помощью специально разработанных обучающих программ.

Операционный директор Краснодарского кластера «Агрохолдинг «Просторы» Сергей Панчихин рассказал, что перед стартом проекта не было четкого понимания, как усовершенствовать процессы.

«Результаты, которых мы достигли на эталонном участке, показали: бережливые инструменты действительно работают, когда ими занимается команда, понимающая их смысл. Сейчас наша задача — передать этот опыт другим подразделениям. Научить людей мыслить по-новому и создавать ценность в каждом звене производства», — цитирует Панчихина пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

