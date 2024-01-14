Агроном Воробьев рассказал, как выбрать сладкий ананас

Прежде всего, при выборе ананаса нужно ориентироваться на запах, отметил агроном, биолог Михаил Воробьев.

Цвет кожуры в случае с ананасами не говорит о степени зрелости плода, он зависит от сорта. А приятный характерный аромат вокруг прилавка поможет подтвердить зрелость ананаса.

«Также ананас должен быть относительно твердым и немножко пружинить. Если он мягкий на ощупь, как мандарин, то это никуда не годится. Это может означать, что его неправильно хранили, и он подмерз. Мягкость – один из признаков испорченного ананаса», — рассказал Воробьев.

Среди других признаков плохого ананаса специалист назвал увядшую верхушку и неприятный запах брожения.

Незрелый ананас разъедает губы, язык и щеки, спелый такого эффекта при умеренном употреблении не вызывает.

Если неспелый ананас все же оказался в пакете с покупками, его созревание можно ускорить, отметил агроном. В этом поможет этилен, который выделяют любые созревшие фрукты. Так, ананас можно положить в пакет с яблоками, мандаринами и апельсинами. С такими соседями ананас начнет быстро проходить стадии развития. Наоборот, замедлить созревание ананаса можно, положив его в холодильник, приводит слова специалиста радио Sputnik.

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