Агроном Викулов объяснил, как выбрать тыкву для длительного хранения

Сезон тыквы проходит осенью. В России выращивают в основном — мускатную, твердокорую и крупноплодную тыквы.

Агроном Владимир Викулов отметил, что для быстрого приготовления тыквы — следует выбирать яркие плоды средних размеров. Он добавил, что плод надо употреблять сразу, даже разрезанная тыква в холодильнике простоит не более 2–3 дней.

Тыкву можно сохранить на всю зиму, и даже до мая, отметил эксперт. Так, лучше всего хранится мускатная, за ней крупноплодая и хуже всех сохраняется твердокорая. При выборе плода следует обращать внимание на наличие вмятин и других повреждений, так как именно с них начинается гниение.

«Тыква должна быть зрелая. Еще момент – наличие плодоножки. Это тоже очень важно, потому что если вы взяли плод, а он лишен плодоножки, то это ворота для инфекции, такие плоды хуже хранятся», — объяснил эксперт.

Специалист порекомендовал хранить тыкву в достаточно сухих, прохладных местах.

«Если корнеплодам, скажем, моркови и картофелю, нужны прохладные и влажные условия, то тыкве – более сухие. Ее желательно держать при температуре 10-12 градусов», — цитирует Викулова радио Sputnik.

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