Агроном рассказал, когда лучше начать готовить рассаду

Для роста рассаде томатов, огурцов, перцев и кабачков нужно разное время. Об этом рассказал агроном Владимир Викулов.

По его словам, для хорошего урожая нужно подготовить качественную рассаду. Время для ее посева нужно выбирать в зависимости от того, когда растения планируется высадить в землю.

«В средней полосе России растения сажают в открытый грунт или в теплицу не ранее первой декады мая. Если это перцы или высокорослые томаты, то должно пройти не менее 50 дней, а лучше 60 дней с момента посева семян. В идеале рассаду томатов надо сажать в теплицу, когда растения уже зацветают. Возраст такой рассады порядка двух месяцев. Отсчитываем назад, соответственно, сеять семена нужно в марте», — уточнил Владимир Викулов.

Он добавил, что рассаду тыквы, огурцов, кабачков и патиссонов не нужно растить большой — в теплую погоду проще посеять замоченные семена. Первый урожай при этом будет уже через месяц.

Для того, чтобы рассада была качественной, нужно обеспечить растениям хорошее освещение, пояснил агроном.

«При недостатке света рассада начнет терять свои качества, будет вытягиваться, и ее надо будет лечить, а не высаживать. Это будет чахлое светло-зеленое растение. Поэтому нужно, чтобы большую часть дня рассада хорошо освещалась. Солнечный свет могут заменить фитолампы, с ними даже в темной комнате можно вырастить хорошую рассаду. Нужно просто рассчитать, сколько ламп требуется на определенную площадь. Как правило, такие лампы включают на 12 часов, днем или ночью, как удобнее», — добавил Викулов.

Также важно установить определенный температурный режим, а некоторые растения плохо всходят в помещениях, заключил специалист.

«Например, если взять капусту или лук, то им для прорастания достаточно комнатной температуры, а вот для роста и нормального развития нужны пониженные температуры. Если рассада капусты будет выращиваться при +25 °С, то ничего хорошего из этого не получится», — цитирует Владимира Викулова радио Sputnik.

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