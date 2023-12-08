«Агрокомплекс» выкупит у PepsiCo молочный завод в Тимашевском районе

Речь идет о предприятии в станице Медведовской. Молокозавод принадлежит АО «Вимм-Билль-Данн», которое входит в структуру американской PepsiCo.

По данным источника, молочный завод в Медведовской планируют продать «Агрокомплексу» из Выселковского района. Такая сделка позволит PepsiCo оптимизировать портфель активов, а «Агрокомплексу» увеличить долю собственной переработки молочных продуктов.

Проектная мощность завода в Медведовской составляет до 180 т. сырого молока в сутки. Ранее предприятие выпускало плавленый сыр и творог. Летом его законсервировали для дальнейшей продажи, сообщает «КоммерсантЪ».

Читайте также: Газпромбанк выкупил у шведской компании Ingka Centres ТРЦ «Мега Адыгея» под Краснодаром. Помимо торгового центра в Адыгее, в сделку вошли еще 13 объектов.