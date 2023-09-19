«Агрокомплекс» уничтожит свинину, зараженную вирусом африканской чумы

В последние недели вирус африканской чумы свиней неоднократно выявляли в свинине и полуфабрикатах, произведенных в АО фирма «Агрокомплексе» им. Н.И. Ткачева в разных районах Кубани.

Из-за африканской чумы на территории предприятия в Выселках ввели карантин. Постановление об этом подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Собственник принял решение об уничтожении сырья и свиноводческой продукции, после чего будет проведена дезинфекция», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на региональный департамент ветеринарии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», введение карантина на территории «Агрокомплекса» необходимо для ликвидации вспышки вируса африканской чумы свиней на предприятии. Для компании утвердили перечень ограничений на оборот животных, продукции животного происхождения и кормов.