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«Агрокомплекс» уничтожит свинину, зараженную вирусом африканской чумы

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/agrokompleks-unichtozhit-svininu-zarazhennuyu-virusom-afrikanskoj-chumy
«Агрокомплекс» уничтожит свинину, зараженную вирусом африканской чумы
Видео канала «Кубань 24»

В последние недели вирус африканской чумы свиней неоднократно выявляли в свинине и полуфабрикатах, произведенных в АО фирма «Агрокомплексе» им. Н.И. Ткачева в разных районах Кубани.

Из-за африканской чумы на территории предприятия в Выселках ввели карантин. Постановление об этом подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Собственник принял решение об уничтожении сырья и свиноводческой продукции, после чего будет проведена дезинфекция», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на региональный департамент ветеринарии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», введение карантина на территории «Агрокомплекса» необходимо для ликвидации вспышки вируса африканской чумы свиней на предприятии. Для компании утвердили перечень ограничений на оборот животных, продукции животного происхождения и кормов.

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