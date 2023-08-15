Агрокомплекс Ткачева занял второе место в России по площади сельскохозяйственных земель

Совокупный земельный банк 73 компаний, которые вошли во всероссийский рейтинг, составил 17,4 млн га.

«Агрокомплексу» по состоянию на май 2023 года принадлежит 1 млн 104 тыс. га земель. И от лидера рейтинга кубанское предприятие отстает всего лишь на 1 тыс. га. За год компания увеличила количество земель на 286 тыс. га — агрохолдинг стал первым по показателю роста.

В пятерку лидеров по площади также вошли производитель мяса АПХ «Мираторг» — 1 млн 105 тыс. га, крупный производитель сахара холдинг «Продимекс» — 900 тыс. га, ГК «Русагро» — 670 тыс. га и «ЭкоНива-АПК» — 630 тыс. га, сообщает консалтинговая компания BEFL.

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