Агрофирма в Лабинском районе повысит эффективность благодаря нацпроекту

Предприятие «Рассвет» оптимизирует процессы в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Благодаря бережливым технологиям агрофирма повысит квалификацию работников, наладит внутренние коммуникации и сократит простои техники, подчеркнул министр экономики региона Алексей Юртаев.

«Это обеспечит более стабильный урожай и повысит эффективность использования каждого вложенного рубля, — добавил Юртаев.

Рабочая группа компании работает над улучшением процессов уходных работ в орехоплодном саду. Опрос сотрудников выявил ряд проблемных мест предприятия, в их числе низкая квалификация персонала, плохая связь между участками, простои оборудования.

Планируется обучить работников принципам бережливых технологий, улучшить организацию пространства и коммуникацию, ввести графики ремонтов и закупок запчастей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

