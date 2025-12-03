Агрофирма в Лабинском районе повысит эффективность благодаря нацпроекту
Предприятие «Рассвет» оптимизирует процессы в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Благодаря бережливым технологиям агрофирма повысит квалификацию работников, наладит внутренние коммуникации и сократит простои техники, подчеркнул министр экономики региона Алексей Юртаев.
«Это обеспечит более стабильный урожай и повысит эффективность использования каждого вложенного рубля, — добавил Юртаев.
Рабочая группа компании работает над улучшением процессов уходных работ в орехоплодном саду. Опрос сотрудников выявил ряд проблемных мест предприятия, в их числе низкая квалификация персонала, плохая связь между участками, простои оборудования.
Планируется обучить работников принципам бережливых технологий, улучшить организацию пространства и коммуникацию, ввести графики ремонтов и закупок запчастей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: на ферме Тбилисского района внедрят бережливые технологии для увеличения надоев.