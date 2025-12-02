На ферме Тбилисского района внедрят бережливые технологии для увеличения надоев

Технологии развития применят на агропредприятии «Марьинское» специалисты Регионального центра компетенций.

Предприятие выбрали в рамках федерального проекта «Производительность труда», который является частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Внедрение технологий бережливого производства на сельхозпредприятиях региона, в том числе на молочных агрофермах, требует глубокого понимания всех этапов технологического процесса. Прежде чем продукция попадет к потребителю, она проходит сложный производственный цикл, где нет незначительных деталей. Наша задача — сделать этот путь максимально эффективным, помочь сократить потери и повысить производительность», — пояснил министр экономики региона Алексей Юртаев.

С помощью современных методик можно автоматизировать рутинные операции, организовать рациональное использование ресурсов.

Компания «Марьинское» занимается выращиванием зерновых, технических и других сельхозкультур. Кроме того, на предприятии разводят крупный рогатый скот.

Для первого этапа оптимизации выбрали поток производства сырого молока. Специалисты составят детальный план процесса производства. Затем выявят трудности, с которыми сталкиваются работники при подготовке кормов, уходе за животными и непосредственно во время дойки. Такой подход поможет выявить скрытые потери времени и человеческого ресурса. Создана команда, которая будет координировать работу по повышению производительности на каждом этапе.

По словам руководителя проекта АНО «Региональный центр компетенций» Станислава Чеботарева, экономисты компании приступили к созданию стратегии развития. Они выберут основные факторы роста на ближайшие три года. Ежегодный прирост индекса производительности труда составит не менее 5%.

Узнать больше о проекте «Производительность труда» и принять в нем участие можно на платформе производительность.рф, сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

