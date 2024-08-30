Агробиотехнопарк «Субтропики России» площадью 10 га построят в Сочи

Соответствующее соглашение 30 августа подписали Корпорация развития Краснодарского края, Академия развития субтропического сельского хозяйства и компания «День».

Глава Корпорации развития Краснодарского края Денис Кузенков на встрече в Торгово-промышленной палате Сочи рассказал о важности создания агробиотехнопарка.

«Инициатива по созданию агробиотехнопарка актуальна сразу в нескольких направлениях развития федеральных программ и нацпроектов. Это обеспечение продовольственной безопасности, импортозамещение и здоровье нации. Реализация позволит создать и увеличить выпуск качественной экологичной сельхозпродукции», — сказал Кузенков.

Парк построят на землях сельхозпроизводства на площади почти 10 га. Капитальные вложения управляющей компании в инфраструктуру составят порядка 500 млн. руб. Инвестиции предприятий-резидентов в совокупности составят от 3, 5 млрд. рублей.

Планируется, что резидентами станут компании, занимающиеся исследовательскими и инновационными направлениями в области биотехнологий, селекции сельхозкультур, пищевых и кормовых добавок, средств защиты растений. Кроме того, планируется запуск мелкосерийного промышленного производства продукции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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