Форум «БИОПРОМ: промышленность и технологии для человека» пройдет в Геленджике

7–8 октября 2024 года состоится первый форум «БИОПРОМ: промышленность и технологии для человека» — это международная платформа, которая объединит на одной площадке разработчиков инновационных продуктов и технологий, представителей институтов развития и профильных органов власти. Эксперты и участники БИОПРОМ обсудят роль биотехнологий в качестве основного драйвера повышения качества жизни человека.

Премьерный БИОПРОМ — это международное событие нового формата, которое объединяет четыре профессиональных мероприятия, представленных в форме тематических треков: «БИОТЕХМЕД», INNOFOOD, «КОСМЕТИК КОМПОНЕНТ», «ЭКОБИО».

«Тема человекоцентричности занимает одно из ведущих мест в деловой и социальной повестке в России и в мире. Цель объединения четырех направлений — в очевидной синергии технологий, направленных на улучшение качества жизни всех людей на Земле. Для пищевой индустрии, фармацевтики и медицины биотех становится сквозной технологией», — отметил Антон Атрашкин, программный директор БИОПРОМ.

В 2024 году деловая программа БИОПРОМ будет включать в себя более 30 сессий по различным отраслевым темам. Откроет программу главная прогноз-сессия с участием руководителей правительства РФ, глав крупнейших международных компаний и научных центров.

Среди основных тем программы:

Международное сотрудничество;

Регуляторная политика;

Наука и бизнес;

Инвестиции в биотех;

Стратегия «Фарма-2030»;

Медицинские изделия;

Реабилитация;

Еда как лекарство;

Субстанции и сырье;

Альтернативные источники сырья;

Продовольственная безопасность.

Эти темы будут отражены в выставке и деловой программе БИОПРОМ. Запланированы мастер-классы, лекции, встречи с лидерами общественного мнения, дегустации, спортивные активности и другие мероприятия. Например, в 2023 году можно было увидеть прорывные FoodTech- и AgriTech-технологии и попробовать еду, напечатанную на 3D-принтере, натуральные лимонады из молочной сыворотки, шоколад без сахара, растительное мясо и многое другое.

Проект поддержки стартапов в рамках форума БИОПРОМ — это шанс для молодых инновационных компаний, работающих в сфере биотеха, цифровых и медицинских технологий, заявить о себе, представить свою разработку или бизнес-концепцию международным и российским инвесторам, венчурным фондам и акселераторам.

Организатор мероприятия — международный выставочный оператор «Бизнес Ивент». Форум проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации. Интеллектуальными партнерами стали технологическая платформа «Биотех2030» и Центр корпоративных коммуникаций S-Group.

Среди хедлайнеров прошлого года — Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров, Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, руководители крупнейших компаний «ПСК “Фарма”», ГК «Ростех», «Русатом Хэлскеа», «ГЕРОФАРМ», «Нацимбио», «Фармасинтез», «Р-Фарм», «Росхим», «Магнит», ГК «ЭФКО», «Уралхим» и другие.

Участие в мероприятии бесплатно.