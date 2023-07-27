Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Агрессивный мужчина с ножом накинулся на прохожего на пляже в Сочи. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/agressivnyj-muzhchina-s-nozhom-nakinulsya-na-prohozhego-na-plyazhe-v-sochi-video
Агрессивный мужчина с ножом накинулся на прохожего на пляже в Сочи. Видео

Инцидент произошел накануне в микрорайоне Солоники Лазаревского района.

Один из его участников опубликовал видео конфликта в соцсетях. На кадрах видно, что спустившийся на пляж мужчина подошел к прохожему, который в этот момент вел съемку на телефон, и начал угрожать ему. После этого он достал нож и накинулся на него.

Чем закончился конфликт неизвестно, но информацией заинтересовались в правоохранительных органах.

«По данному факту сотрудниками отдела полиции Лазаревского района Сочи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба УВД Сочи.

Читайте также: известный фанат ФК «Краснодар» Зомо стал участником драки в парке. Инцидент произошел в парке «Краснодар» около микрорайона «Панорама». Информация об этом появилась в соцсетях вечером 26 июля.

Статьи
Топ-5 мест, куда сходить в Кабардинке
Топ-5 мест, куда сходить в Кабардинке
Онколог рассказал о главных симптомах аденомы и рака простаты
Онколог рассказал о главных симптомах аденомы и рака простаты
Топ-3 упражнений для упругих ягодиц
Топ-3 упражнений для упругих ягодиц
Как восстановить сон после отпуска и вернуться в рабочий режим
Как восстановить сон после отпуска и вернуться в рабочий режим
Гинеколог рассказала, чем опасны препараты для прерывания беременности
Гинеколог рассказала, чем опасны препараты для прерывания беременности
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях