Агрессивный мужчина с ножом накинулся на прохожего на пляже в Сочи. Видео

Инцидент произошел накануне в микрорайоне Солоники Лазаревского района.

Один из его участников опубликовал видео конфликта в соцсетях. На кадрах видно, что спустившийся на пляж мужчина подошел к прохожему, который в этот момент вел съемку на телефон, и начал угрожать ему. После этого он достал нож и накинулся на него.

Чем закончился конфликт неизвестно, но информацией заинтересовались в правоохранительных органах.

«По данному факту сотрудниками отдела полиции Лазаревского района Сочи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба УВД Сочи.

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