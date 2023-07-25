Агрессивный маршрутчик огнетушителем разбил стекло микроавтобуса в Сочи. Видео

Инцидент произошел на улице Спортивной в Центральном районе. Водители двух маршруток не поделили дорогу и начали ссориться.

Во время конфликта один из них выбежал из автомобиля с огнетушителем в руках и разбил стекло микроавтобуса, в котором сидел его оппонент и пассажиры.

В МЦУ Сочи интернет-порталу «Кубань 24» уточнили, что в результате конфликта маршрутчиков никто не пострадал.

«Такое поведение водителей транспорта общего пользования недопустимо. По данному инциденту проводится служебное расследование. Будут сняты данные с камер видеонаблюдения. Виновных привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении Муниципального центра управления Сочи.

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