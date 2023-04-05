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Агрессивного водителя, протащившего по дороге инспектора ДПС, будут судить в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/agressivnogo-voditelya-protashhivshego-po-doroge-inspektora-dps-budut-sudit-v-krasnodarskom-krae
Агрессивного водителя, протащившего по дороге инспектора ДПС, будут судить в Краснодарском крае
Фото t.me/kubansledcom

В Тихорецком районе завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего мужчины о применении насилия в отношении инспектора дорожно-патрульной службы ОМВД России по Тихорецкому району.

По данным следствия, в ночь на 22 января на улице Ленинградской в Тихорецке сотрудники ДПС выявили автомобиль, водитель которого опасно маневрировал на дороге и создавал опасность для других водителей и пешеходов. На законные требования сотрудников полиции об остановке нарушитель не отреагировал. Инспекторы начали преследовать машину.

На пересечении с улицей Октябрьской машина остановилась на светофоре, один из инспекторов ДПС подбежал к ней и открыл водительскую дверь. В этот момент злоумышленник нажал на газ, сбил полицейского с ног и более 20 м протащил его по асфальту. Несмотря на это, полицейский смог дотянуться до ручного тормоза и остановить машину.

Нарушителем оказался 25-летний местный житель. В его отношении возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского. Во время следствия подозреваемый признал свою вину, он ожидает суда под домашним арестом. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю в Telegram.

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