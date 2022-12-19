Агрессивного водителя поймали на дороге полицейские в Тихорецком районе

Инцидент произошел ночью 19 декабря на улице Космонавтов в станице Алексеевской Тихорецкого района.

Полицейские заметили автомобиль Datsun, водитель которого ехал хаотично по всей проезжей части. Полицейские включили проблесковые маячки и начали догонять нарушителя. Водитель не отреагировал на требования остановиться.

Полицейские начали преследование. Проехав несколько дворов, водитель остановился, выбежал из машины и попытался скрыться. Мужчину догнали, при задержании он вел себя агрессивно и отказался выполнять законные требования сотрудников полиции. Поэтому правоохранителям пришлось применить физическую силу.

Нарушитель отказался предоставлять свои данные, его доставили в дежурную часть для установления личности. Также в его отношении составили 3 административных материала, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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