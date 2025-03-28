Аграрии приступили к севу сахарной свеклы на Кубани

Первыми начали фермеры в центральной части Краснодарского края. Все они полностью обеспечены семенами — в том числе отечественной селекции. Некоторые хозяйства решили сеять только кубанские гибриды свеклы.

«500 га свеклы отечественной селекции. В этом хозяйстве Новокубанского района кубанский «Корвет» отвоевал доверие аграриев на все 100%. Сеют уже пятый год и выращивают свои семена. К слову — они дешевле иностранных в три раза, а урожайность не хуже — не менее 400 ц/га», — сообщила специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Чернышова.

У новокубанских аграриев посевная в самом разгаре. Отечественный гибрид свеклы «Престиж» уже засеяли. В уборку здесь планируют получить не меньше 600 ц сахарной свеклы с 1 га. В прошлом году из-за засухи было менее 400 ц. В этом году, чтобы сберечь влагу в почве, решили воспользоваться традиционным методом.

«Сеем прямым посевом без культиватора, потом выжидаем в районе пяти-семи дней и накрываем опрыскивателем глифосатом. По старым сорнякам сеем», — сказал главный агроном Николай Фролов.

Отечественные семена уже во всех агрокультурах Новокубанского предприятия. Под сев сахарной свеклы отдали 100% площади. У нее высокий процент сахаристости, длительный срок хранения.

«В прошлом году мы даже 370 ц получили, для такой засухи — отличный урожай. В округе здесь и поменьше было», — отметил директор опытно-семеноводческого хозяйства «Урупское» Анатолий Мурашкин.

За пять лет доля отечественных семян сахарной свеклы на Кубани выросла с 0 до 10%. Над разработкой новых гибридов трудятся региональные научные центры по селекции и семеноводству. К отечественному гибриду свеклы у некоторых специалистов настрой скептический, так как большинство аграриев работают на иностранной сельхозтехнике, которая не заточена под кубанские корнеплоды. Однако настроить комбайны под уборку корнеплодов от российских семян — не проблема, подчеркнули новокубанские фермеры.

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