Аграрии приступили к севу кукурузы на севере Краснодарского края

Это одна из самых теплолюбивых культур. Ее начинают сеять, когда почва достаточно прогреется. Но в этом году фермеры рискуют, сеют раньше практически на две недели.

Как только зерно прорастает на глубине 6-8 см, ему в почве обеспечено и питание. Теплолюбивое растение завершает яровой сев.

«Верная народная примета — цветение дикой вишни или терновника. Тогда агрономы понимают, что почва прогрелась на +10 °С и уже пора сеять кукурузу», — сообщила специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Мария Николаева.

Каждый год аграрии подстраиваются под изменение климата. В этом году стартовали на две недели раньше.

«Небольшие запасы влаги мы пытаемся сохранить и использовать максимально, чтоб не попасть в летнюю засуху, в жару», — сказал агроном бригады СПК «Знамя Ленина» Алексей Никитянский.

В этом хозяйстве Щербиновского района большое поголовье коров, урожай кукурузы пойдет на корм животным. Примерно пополам распределилась в колхозе доля импортных и отечественных семян. В регионе каждый год увеличивают процент семян российского производства, чтобы не зависеть от сторонних производителей.

Разница в сроках созревания даже выгодна — механизаторы успеют правильно распределить ресурсы. Всего в регионе кукурузу посеют на площади 436 тыс. га. В хозяйстве уже завершили сев подсолнечника и люцерны. В колхозе симбиоз животноводства и растениеводства привел к росту переработки собственной продукции — это то, на что ориентируют предприятия власти региона.

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