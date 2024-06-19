Агкацев заключил новый контракт с ФК «Краснодар» до 2029 года

ФК «Краснодар» сообщил о подписании нового контракта с голкипером Станиславом Агкацевым.

Трудовое соглашение футболиста с клубом продлили до 15 июня 2029 года.

«Я очень счастлив продлить контракт с родным клубом. Благодарю за оказанное мне доверие. Буду прилагать все усилия, чтобы достигать самых высоких целей вместе с командой», — цитирует Станислава Агкацева пресс-служба ФК «Краснодар».

В минувшем сезоне 22-летний воспитанник академии «Краснодар» сыграл за «быков» 8 матчей, в которых пропустил 13 мячей и в двух встречах сыграл «на ноль».

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