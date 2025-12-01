Агент разведки Украины пытался взорвать офицера МО РФ в его авто в Крыму

Мужчину ликвидировали сотрудники ФСБ, когда он закладывал взрывчатку под автомобиль в Крыму и оказал сопротивление.

По данным ЦОС ФСБ, мужчину завербовала военная разведка Украины. По заданию спецслужбы он должен был подорвать российского военнослужащего в его личном автомобиле с использованием взрывного устройства. У него изъяли средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства.

Российская спецслужба установила организатора теракта и задержала его пособника. Выяснилось, что организатором теракта является 41-летний сотрудник ГУР Рустем Фахриев.

В отношении задержанного пособника возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. По решению суда он заключен под стражу, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Севастополе мужчина собирался взорвать памятник 300-летия Российского флота. Уроженца Винницкой области УССР задержали сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю. Установлено, что 57-летний мужчина был сторонником украинской нацистской идеологии.

