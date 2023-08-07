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Агент новичка ФК «Краснодар» Оласы: не боялись перехода в РПЛ, Россия — прекрасная страна

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/agent-novichka-fk-krasnodar-olasy-ne-boyalis-perehoda-v-rpl-rossiya-prekrasnaya-strana
Агент новичка ФК «Краснодар» Оласы: не боялись перехода в РПЛ, Россия — прекрасная страна
Лукаса Оласы Пабло Риверо. Фото t.me/fckrasnodar

Агент нового защитника «Краснодара» Лукаса Оласы Пабло Риверо рассказал, что игрок не испытывал опасений при переходе из испанского «Вальядолида» в российский клуб.

«Нет, конечно, мы не боялись переезда в РПЛ. Россия — такая же прекрасная страна, как и все остальные», — отметил Пабло Риверо.

Уругвайцу Лукасу Оласу 29 лет, он подписал контракт с «Краснодаром» по схеме «2+1». Он истекает в конце июня 2025 года, но при определенных условиях соглашение могут пролонгировать. За «быков» футболист будет играть на позиции флангового защитника, сообщает «Спорт-экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», голкипер «Краснодара» Сафонов рассказал об игре команды при Ивиче.

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