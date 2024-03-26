Агент Кологривого отказалась комментировать отмену съемок в роли Жириновского

После пьяного скандала в Новосибирске актер Никита Кологривый мог лишиться роли основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Директор актера Алла отказалась опровергнуть информацию об отмене съемок.

«Комментария не будет, до свидания», — цитирует ее телеканал «360».

В ЛДПР опровергли RT сообщения прессы о том, что Никита Кологривый лишился роли Владимира Жириновского после дебоша в баре. Режиссёр сериала Станислав Иванов подчеркнул, что кастинг актеров ещё даже не проводился. Его не будут лишать возможности сыграть лидера либерал-демократов. В пресс-службе ЛДПР заявили, что «сейчас не самое подходящее время говорить об этом в эти скорбные дни».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», актера Кологривого из «Слово пацана» арестовали на семь суток за дебош в баре. Центральный районный суд Новосибирска признал звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого виновным по делу о мелком хулиганстве. Актер устроил дебош в одном из новосибирских баров.