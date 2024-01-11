Агент Ахметова заявил, что «Краснодар» не сдержал обещания после трансфера

На днях стало известно, что полузащитник «быков» Ильзат Ахметов расторг контракт с клубом и перешел в «Зенит».

В СМИ появилась информация, что футболист решил уйти к главному конкуренту «Краснодара» за чемпионство в РПЛ в текущем сезоне ради повышения зарплаты.

Однако агент Ахметова Ираклий Гегечкори уточнил, что переход в «Зените» произошел из-за разных факторов.

«Когда мы переходили в «Краснодар», нам было обещано, что Ахметова будут использовать либо на позиции «десятки», либо на позиции «восьмерки». Но обещания так и не сдержали. На этих позициях он не провел ни одного матча», — рассказал агент.

По его словам, «Краснодар» пытался продлить контракт с Ахметовым и выслал оффер 31 декабря. Однако предложение «быков» футболиста не устроило. По мнению агента, легионеров в «Краснодаре» уважают больше, чем россиян, сообщает «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», контракт Ахметова с «Краснодаром» был рассчитан до конца сезона 2025/26. За его расторжение клуб получит финансовую компенсацию.