Аферистка-горнолыжница обманула 11 человек, сдавая несуществующее жилье в Сочи

За мошенничество 22-летней девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

С заявлением о мошенничестве в полицию Хостинского района обратилась 45-летняя женщина. Она рассказала, что нашла на одном из сайтов объявление о сдаче квартиры в Сочи и перевела арендодателю предоплату в размере 12 тыс. рублей. Приехав на курорт, женщина выяснила, что квартира, за которую она внесла предоплату, не сдается, а фото, приложенные к объявлению, были взяты из интернета.

Полицейским удалось установить личность подозреваемой. Ею оказалась 22-летняя жительница соседнего региона. Девушку задержали на сочинском вокзале. Выяснилось, что она приехала в Сочи на открытие горнолыжного сезона.

Также удалось установить, что под предлогом сдачи в аренду квартир на курорте подозреваемая обманула еще 10 человек. Общая сумма ущерба от ее действий превысила 100 тыс. рублей.

На девушку завели уголовное дело. За мошенничество ей грозит до пяти лет колонии. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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